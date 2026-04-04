Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Как американцы относятся к операции Трампа в Иране: Reuters провело опрос

01:00 04.04.2026 Сб
2 мин
Граждане США пессимистично оценивают последствия действий своей армии в Иране
aimg Юлия Маловичко
Флто: граждане США (Getty Images)

Граждане США пессимистично оценивают последствия продолжающейся войны в Иране как внутри страны, так и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

Информагентство напоминает, что в среду президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении защитил свои действия касаемо американо-израильской войны с Ираном и пригрозил отбросить исламское государство в "каменный век".

Однако настрой у американцев насчет операции США в Иране противоположный убеждениям их лидера. Согласно результатам опроса, большинство граждан США выражают обеспокоенность за своих военнослужащих и негативно оценивают собственное финансовое положение на фоне резкого роста цен на энергоносители.

При этом около половины опрошенных прогнозируют ухудшение стабильности на Ближнем Востоке и качества жизни населения Ирана.

Также известно, что более трех четвертей респондентов выступили против отправки сухопутных войск США в Иран, что, по словам американских чиновников, входит в число рассматриваемых вариантов.

Что длальше

По оценкам экспертов рынка, средние розничные цены на бензин в США могут вырасти на 4,25–4,45 доллара за галлон к следующей неделе после того, как выступление Трампа в четверг привело к резкому росту цен на нефть в США.

В то же время Вооруженные силы Ирана ответили на угрозы Трампа предупреждением о "более сокрушительных, масштабных и разрушительных" атаках. Существуют опасения, что война может оставить Иран под контролем в отношении поставок энергоносителей на Ближнем Востоке, поскольку он показал, что может блокировать Ормузский пролив.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИран