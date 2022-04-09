JYSK закрывает магазины в Беларуси

Датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK уходит из рынка Беларуси. Компания приостанавливает работу торговых точек и сайта.

Про этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Магазины JYSK в Беларуси закрываются с 18 апреля. Онлайн-сервис пока работает, но заказы уже не принимает.

"Сейчас на сайте вы можете просмотреть товары, но оформление заказов на данный момент недоступно. Информируем, что по техническим причинам остатки на сайте отражены некорректно", - говорится в сообщении.