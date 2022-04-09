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JYSK закриває магазини в Білорусі

Фото: JYSK йде з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Данська мережа магазинів меблів і товарів для дому JYSK йде з ринку Білорусі. Компанія призупиняє роботу торгових точок і сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Магазини JYSK в Білорусі закриваються з 18 квітня. Онлайн-сервіс поки працює, але замовлення вже не приймає.

"Зараз на сайті ви можете переглянути товари, але оформлення замовлень на даний момент недоступне. Інформуємо, що з технічних причин залишки на сайті відображені некоректно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.

Також з Росії пішла популярна меблева компанія IKEA.

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