JYSK закриває магазини в Білорусі

Данська мережа магазинів меблів і товарів для дому JYSK йде з ринку Білорусі. Компанія призупиняє роботу торгових точок і сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Магазини JYSK в Білорусі закриваються з 18 квітня. Онлайн-сервіс поки працює, але замовлення вже не приймає.

"Зараз на сайті ви можете переглянути товари, але оформлення замовлень на даний момент недоступне. Інформуємо, що з технічних причин залишки на сайті відображені некоректно", - йдеться в повідомленні.