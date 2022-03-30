ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

JYSK полностью выходит с рынка России

Новина українською →
Копенгаген, Среда 30 марта 2022 15:25
JYSK полностью выходит с рынка России Фото: JYSK полностью выходит из рынка России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. До этого все магазины компании с 3 марта были закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Яна Бега заявил, что у компании в России был отличный старт, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".

Указано, что начиная с 31 марта, магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того, как товары будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда.

"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия", - добавляют в сообщении.

Отметим, что ранее мебельный гигант IKEA заявил о прекращении работы на территории РФ. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле