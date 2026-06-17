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JTI Україна попереджає про ризик колапсу на тютюновому ринку через запуск "еАкцизу"

11:40 17.06.2026 Ср
2 хв
Електронне маркування стартує за 5 місяців, а зареєстрованих операторів роздробу – менше 1%
aimg Олександр Бердинських aimg Анастасія Мацепа
JTI Україна попереджає про ризик колапсу на тютюновому ринку через запуск "еАкцизу" Фото: модель "еАкцизу" значно складніша за європейський аналог Track & Trace (Мінцифра)
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Запланований на 1 листопада 2026 року запуск державної системи "еАкциз" може призвести до колапсу постачання легальної продукції та щоденних втрат бюджету у розмірі 500 млн гривень, якщо платформа не буде повноцінно відтестована всіма учасниками ринку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив новий генеральний директор JTI Україна Олександр Фаркош.

До старту системи залишається менше п'яти місяців, проте державна платформа досі перебуває на етапі доопрацювання, зазначив Олександр Фаркош. Зараз в системі, за даними Мінцифри, зареєстровано менше 1% операторів роздрібної торгівлі.

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Українська модель "еАкцизу" виявилася значно складнішою за європейський аналог Track & Trace, запевнив Олександр Фаркош. Вона додатково охоплює алкоголь, весь роздріб (десятки тисяч точок) та повністю переносить сплату акцизу на електронну марку. Жодного з цих елементів, за його словами, в ЄС немає.

"Якщо ми будемо готові до впровадження електронної акцизної марки, а ритейл не готовий, то продукція просто нікуди не поїде. Якщо держава і всі гравці ринку не зможуть доналаштувати всі системи і процеси, то матимемо колапс всієї індустрії білого ринку. В грошах це означатиме 500 млн грн втрат бюджетних надходжень щодня", – заявив гендиректор JTI Україна.

За його словами, компанія вже зараз витрачає десятки мільйонів гривень на адаптацію внутрішніх процесів і виробництва до нових вимог.

Система "еАкциз" – державна платформа електронного акцизного маркування, старт якої запланований на 1 листопада 2026 року. Її основа – європейська система Track & Trace, яка діє в ЄС з 2019 року.

Проте українська модель додатково охоплює алкоголь і весь роздріб, а сплату акцизу повністю переносить на електронну марку. До системи має підключитися весь ланцюг постачання – від виробників до десятків тисяч точок роздрібної торгівлі.

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