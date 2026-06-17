JTI Украина предупреждает о риске коллапса на табачном рынке из-за запуска ''еАкциза''

Запланированный на 1 ноября 2026 года запуск государственной системы ''еАкциз'' может привести к коллапсу поставок легальной продукции и ежедневным потерям бюджета в размере 500 млн гривен, если платформа не будет полноценно протестирована всеми участниками рынка.

До запуска системы осталось менее пяти месяцев, однако государственная платформа до сих пор находится на этапе доработки, отметил Александр Фаркош. В настоящее время в системе, по данным Минцифры, зарегистрировано менее 1% операторов розничной торговли.

Украинская модель «еАкциза» оказалась значительно сложнее европейского аналога Track & Trace, заверил Александр Фаркош. Она дополнительно охватывает алкоголь, всю розничную торговлю (десятки тысяч точек) и полностью переносит уплату акциза на электронную марку. Ни одного из этих элементов, по его словам, в ЕС нет.

''Если мы будем готовы к внедрению электронной акцизной марки, а ритейл не готов, то продукция просто никуда не поедет. Если государство и все игроки рынка не смогут настроить все системы и процессы, то нас ждет коллапс всей индустрии белого рынка. В денежном выражении это будет означать 500 млн грн потерь бюджетных поступлений ежедневно'', – заявил гендиректор JTI Украина.

По его словам, компания уже сейчас тратит десятки миллионов гривен на адаптацию внутренних процессов и производства к новым требованиям.

Система ''еАкциз'' – государственная платформа электронной акцизной маркировки, запуск которой запланирован на 1 ноября 2026 года. Ее основа – европейская система Track & Trace, действующая в ЕС с 2019 года.

Однако украинская модель дополнительно охватывает алкоголь и всю розничную торговлю, а уплату акциза полностью переносит на электронную марку. К системе должна подключиться вся цепочка поставок – от производителей до десятков тысяч точек розничной торговли.