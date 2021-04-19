JP Morgan готов финансировать Суперлигу. Выделит 6 млрд долларов

Сообщается, что сегодня представитель JP Morgan подтвердил сделку.

"Я могу подтвердить, что мы финансируем сделку, но на данный момент у меня нет дальнейших комментариев", - отметил он.

В то же время ожидается, что банк предоставит около 6 млрд долларов финансирования для Европейской Суперлиги, которая может стартовать "в кратчайшие сроки".