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JP Morgan готов финансировать Суперлигу. Выделит 6 млрд долларов

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 15:59
JP Morgan готов финансировать Суперлигу. Выделит 6 млрд долларов Фото: банк JP Morgan профинансирует Европейскую Суперлигу (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американский инвестиционно-банковский гигант JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Европейскую Суперлигу. Ожидается, что банк выделит около 6 млрд долларов.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что сегодня представитель JP Morgan подтвердил сделку.

"Я могу подтвердить, что мы финансируем сделку, но на данный момент у меня нет дальнейших комментариев", - отметил он.

В то же время ожидается, что банк предоставит около 6 млрд долларов финансирования для Европейской Суперлиги, которая может стартовать "в кратчайшие сроки".

Напомним, ранее уже стало известно, что УЕФА из-за Европейской Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, и новый формат стартует уже с 2024 года. Ожидается, что число участников Лиги чемпионов расширят до 36, группового этапа больше не будет.

Также сообщалось, что Суперлига уже подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций. Клубы-учредители могут лишиться права выступать в национальных и международных турнирах под эгидой УЕФА.

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