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JP Morgan готовий фінансувати Суперлігу. Виділить 6 млрд доларів

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 15:59
JP Morgan готовий фінансувати Суперлігу. Виділить 6 млрд доларів Фото: банк JP Morgan профінансує Європейську Суперлігу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Американський інвестиційно-банківський гігант JP Morgan Chase підтвердив готовність фінансувати Європейську Суперлігу. Очікується, що банк виділить близько 6 млрд доларів.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що сьогодні представник JP Morgan підтвердив угоду.

"Я можу підтвердити, що ми фінансуємо угоду, але на даний момент у мене немає подальших коментарів", - зазначив він.

У той же час очікується, що банк надасть близько 6 млрд доларів для фінансування Європейської Суперліги, яка може стартувати "у найкоротші терміни".

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що УЄФА через Європейську Суперлігу реформує Лігу чемпіонів, і новий формат стартує вже з 2024 року. Очікується, що число учасників Ліги чемпіонів розширять до 36, групового етапу більше не буде.

Також повідомлялося, що Суперліга вже подала до суду на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій. Клуби-засновники можуть позбутися права виступати в національних і міжнародних турнірах під егідою УЄФА.

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