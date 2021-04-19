JP Morgan готовий фінансувати Суперлігу. Виділить 6 млрд доларів
Американський інвестиційно-банківський гігант JP Morgan Chase підтвердив готовність фінансувати Європейську Суперлігу. Очікується, що банк виділить близько 6 млрд доларів.
Про це пише The Guardian.
Повідомляється, що сьогодні представник JP Morgan підтвердив угоду.
"Я можу підтвердити, що ми фінансуємо угоду, але на даний момент у мене немає подальших коментарів", - зазначив він.
У той же час очікується, що банк надасть близько 6 млрд доларів для фінансування Європейської Суперліги, яка може стартувати "у найкоротші терміни".
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що УЄФА через Європейську Суперлігу реформує Лігу чемпіонів, і новий формат стартує вже з 2024 року. Очікується, що число учасників Ліги чемпіонів розширять до 36, групового етапу більше не буде.
Також повідомлялося, що Суперліга вже подала до суду на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій. Клуби-засновники можуть позбутися права виступати в національних і міжнародних турнірах під егідою УЄФА.