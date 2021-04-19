JP Morgan готовий фінансувати Суперлігу. Виділить 6 млрд доларів

Повідомляється, що сьогодні представник JP Morgan підтвердив угоду.

"Я можу підтвердити, що ми фінансуємо угоду, але на даний момент у мене немає подальших коментарів", - зазначив він.

У той же час очікується, що банк надасть близько 6 млрд доларів для фінансування Європейської Суперліги, яка може стартувати "у найкоротші терміни".