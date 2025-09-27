Jerry Heil показала ультрамодний “лук” на прохолодну осінь, який легко повторити (фото)

Осінній комфорт у трендовому стилі

Основою аутфіту зірки стали широкі джинси relaxed fit - саме такі силуети цієї осені залишаються фаворитами дизайнерів. Jerry доповнила їх подовженою картатою сорочкою в бордово-білій гамі.

Ця річ створює ефект багатошаровості. Зав'язана на талії сорочка створює ефект спідниці, яка додає руху й робить образ об’ємним та динамічним.

Jerry Heil вразила стильним образом (скріншот)

Під сорочку співачка вдягла темно-червону блузу на блискавці з високим коміром. Такий елемент додає тепла й робить ансамбль практичним для прогулянок містом у прохолодні дні.

Образ завершує велика чорна сумка та кросівки - ідеальний варіант для насиченого графіка, коли важливі і комфорт, і стиль.

Що носить Jerry Heil (скріншот)

Співачка обрала природний макіяж та залишила волосся розпущеним, що підкреслює невимушеність усього "луку". Тут немає кричущих акцентів, а головну роль відіграє гра з об’ємом і фактурою тканин. Картатий принт сорочки додає класичного відтінку, а вільні джинси й шопер формують сучасний урбан-стиль.

Чому цей образ "працює"

Поєднання деніму та картатої сорочки - вічна класика, яка щоосені знову повертається у тренди. Багатошаровість дає відчуття тепла та свободи рухів, а відсутність яскравих аксесуарів робить образ універсальним.

Повторити його легко: потрібні широкі джинси, сорочка у клітинку та базовий темний топ.