Андре Тан назвав 5 базових речей, які створять стильний діловий образ

Український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди осіннього ділового гардероба. Цього сезону він радить зробити ставку на лаконічні форми, стримані кольори та комфорт.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram дизайнера.

Штани з високою талією

Класичні штани з високою посадкою - це позачасова база, яка пасує практично до будь-якого типу фігури. Вони надають силуету витонченості, підкреслюють талію і візуально подовжують ноги.

Їх можна поєднувати з будь-яким верхом: від світшотів і кроп-топів до елегантних блуз. Особливо актуальні моделі прямого або трохи розкльошеного крою в нейтральних кольорах: чорному, графітовому, бежевому.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 в офісі (скриншот)

Сукні з довгими рукавами

Осінь - ідеальний час для суконь з довгим або рукавом три чверті. Такі моделі мають стриманий, але дуже жіночний вигляд.

Андре Тан радить звернути увагу на сукні базових кольорів: чорний, темно-синій, бежевий або бордо. Це можуть бути як приталені фасони, так і вільні силуети, легко доповнені жакетом або тренчем.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 року в офіс (скриншот)

Класичні блузи

Блузи з натуральних тканин - мастхев для осіннього офісного стилю. Шовк, віскоза або тонка вовна мають дорогий вигляд, крім того, одяг з такого матеріалу приємний до тіла і легко поєднується з іншими елементами гардероба.

Особливо стильно виглядають моделі в нейтральних відтінках - білому, молочному, пісочному, світло-сірому. Такі блузи ідеально поєднуються з класичними брюками, спідницями-"олівець" або навіть джинсами.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 в офісі (скриншот)

Жакети

Жакет - той елемент, який миттєво надає образу строгості та завершеності. Восени особливо актуальні жакети зі щільної тканини - вовна, твід, костюмна тканина.

Андре Тан радить звернути увагу на моделі з акцентними плечима - такий крій не виходить з моди та надає силуету структури. Варто пам'ятати, що для мініатюрних дівчат краще вибирати менш об'ємні фасони, щоб зберегти пропорції.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 в офісі (скриншот)

Ботильйони та чоботи на низьких підборах

Чоботи з невисокими підборами - ідеальне рішення для тих, хто проводить день на ногах. Вони мають стриманий, елегантний і зручний вигляд, чудово поєднуються як зі штанами, так і з сукнями.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 в офіс (скриншот)

Краще вибирати класичні чорні, коричневі або бежеві моделі без зайвого декору. Така пара стане універсальною базою для всіх осінніх луків.