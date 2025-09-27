Jerry Heil показала ультрамодный "лук" на прохладную осень, который легко повторить (фото)

Осенний комфорт в трендовом стиле

Основой аутфита звезды стали широкие джинсы relaxed fit - именно такие силуэты этой осенью остаются фаворитами дизайнеров. Jerry дополнила их удлиненной клетчатой рубашкой в бордово-белой гамме.

Эта вещь создает эффект многослойности. Завязанная на талии рубашка создает эффект юбки, которая добавляет движение и делает образ объемным и динамичным.

Jerry Heil поразила стильным образом (скриншот)

Под рубашку певица надела темно-красную блузу на молнии с высоким воротником. Такой элемент добавляет тепла и делает ансамбль практичным для прогулок по городу в прохладные дни.

Образ завершает крупная черная сумка и кроссовки - идеальный вариант для насыщенного графика, когда важны и комфорт, и стиль.

Что носит Jerry Heil (скриншот)

Певица выбрала естественный макияж и оставила волосы распущенными, что подчеркивает непринужденность всего "лука". Здесь нет кричащих акцентов, а главную роль играет игра с объемом и фактурой тканей. Клетчатый принт рубашки добавляет классического оттенка, а свободные джинсы и шоппер формируют современный урбан-стиль.

Почему этот образ "работает"

Сочетание денима и клетчатой рубашки - вечная классика, которая каждую осень снова возвращается в тренды. Многослойность дает ощущение тепла и свободы движений, а отсутствие ярких аксессуаров делает образ универсальным.

Повторить его легко: нужны широкие джинсы, рубашка в клетку и базовый темный топ.