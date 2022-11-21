Javelin в действии. Украинские военные уничтожили танк оккупантов (видео)

Украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Только посмотрите, как эффективно и эффектно ребята работают с ПТРК Javelin", - добавили напоследок.

Напомним, что украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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