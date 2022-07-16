Фотографию самой большой планеты Солнечной системы телескоп сделал благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона во время тестов прибора. Инженеры James Webb проводили юстировку, проверяли работу научных приборов и других систем обсерватории.

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)

"В сочетании с изображениями глубокого поля, опубликованными на днях, эти изображения Юпитера демонстрируют полное понимание того, что может наблюдать Уэбб - от самых слабых, самых дальних наблюдаемых галактик до планет на нашем собственном космическом заднем дворе", - заявил ученый Брайан Холлер.

На фотографии можно увидеть большое красное пятно, тень спутника Европа, кольца, а также другие спутники Юпитера: Метиду и Фиву.

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)