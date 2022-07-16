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James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Американський орбітальний телескоп James Webb зробив партію нових зображень Юпітера та деяких його супутників. Кадри були зроблені в якості тестів перед повноцінною експлуатацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Фотографію найбільшої планети Сонячної системи телескоп зробив завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону під час тестів приладу. Інженери James Webb проводили юстування, перевіряли роботу наукових приладів й інших систем обсерваторії.

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)

"У поєднанні із зображеннями глибокого поля, опублікованими днями, ці зображення Юпітера демонструють повне розуміння того, що може спостерігати Вебб - від найслабших, найдальших галактик, що спостерігаються, до планет на нашому власному космічному задньому дворі", - заявив вчений Брайан Холлер.

На фотографії можна побачити Велику червону пляму, тінь супутника Європа, кільця, а також інші супутники Юпітера: Метіду й Фіву.

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму.

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