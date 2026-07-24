Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)
У Києві відбулась важлива подія - Ізюмській громаді передали гуманітарну техніку з Фінляндії. Проєкт організували українські благодійні фонди, ставши повноцінними учасниками міжнародної дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Головне:
- Підтримка з-за кордону: місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації передали гуманітарну техніку з Фінляндії - три трактори, тягач TIR та десять генераторів.
- Важливість допомоги: генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення Ізюмської громади, а важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.
- Реалізація ідеї: ініціаторами та організаторами проєкту виступили українські благодійні фонди "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України".
- Міжнародна підтримка: до заходу долучились представники дипломатичної місії Фінляндії в Україні, зокрема Надзвичайний і Повноважний посол Тар'я Орвокі Фернандес.
- Новітній інструмент: "Загальна сила України" працює над створенням AI-агента, який акумулює практичні рішення волонтерів і фондів - зможе надавати миттєві відповіді на актуальні питання, пов'язані з міжнародною гуманітарною діяльністю.
Яку техніку передали Ізюмській громаді
О 9 годині ранку четверга, 23 липня, на площі перед монументом "Батьківщина-мати" в Києві відбулась офіційна церемонія, яка стала фіналом багатомісячної роботи двох українських благодійних фондів:
- БО БФ "Координаційний штаб волонтерів" (керівник Олександр Кузняк);
- БО БФ "Загальна сила України" (засновник Артем Олійник).
У межах заходу місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації (МВА) передали гуманітарну техніку з Фінляндії:
- три трактори;
- тягач TIR;
- десять генераторів, зібраних завдяки сприянню міста Вантаа.
Гуманітарна техніка, яку передали з Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)
Чим важливий цей проєкт
Три трактори, тягач TIR і десять генераторів стануть відчутною підтримкою для відновлювальних робіт та енергетичної стійкості Ізюмської громади, яка постраждала внаслідок бойових дій:
- генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення;
- важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.
Важливо, що це - не просто "акт передачі техніки", а результат проєкту:
- ініційованого самостійного;
- повністю доведеного до кінця.
Саме "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України" від самого початку виступили ініціаторами та безпосередніми творцями цієї програми:
- налагодили прямий контакт із Міністерством закордонних справ Фінляндії та Посольством Фінляндії в Україні;
- провели тривалі переговори щодо формату та обсягів допомоги;
- самостійно опрацювали механізми її реалізації;
- взяли на себе повний цикл логістики - від пошуку та узгодження техніки в Фінляндії до розмитнення, транспортування та доставки в Ізюм.
Отже, без цієї організаційної роботи фондів (від першого контакту до фінальної передачі техніки) така подія була б неможливою.
Тим часом участь дипломатичної місії Фінляндії - стала можливою завдяки довірі, вибудованій фондами впродовж усього процесу.
Дехто з учасників заходу (фото: надане РБК-Україна)
Учасники і партнери заходу
Довіру до проєкту та готовність фінської сторони долучитися на найвищому рівні засвідчила присутність провідних представників дипломатичної місії Фінляндії в Україні:
- пані Тар'я Орвокі Фернандес (Tarja Orvokki Fernandes) - Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндської Республіки в Україні;
- пан Юссі Каракоскі (Jussi Karakoski) - тимчасовий Повірений у справах;
- пані Терхі Хакала (Terhi Hakala) - консул;
- пан Олег Устименко - фахівець із питань співробітництва у сфері розвитку з фінської сторони.
Тим часом координацію на завершальному етапі забезпечили представники Ізюмської МВА та Міністерства закордонних справ України.
Україна отримала допомогу від Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)
Важлива перспектива для фондів і волонтерів
Паралельно з реалізацією гуманітарних проєктів, "Загальна сила України" впроваджує програму, яка дозволить іншим благодійним фондам перейняти напрацьований досвід подолання бюрократичних і документальних процедур (пов'язаних із міжнародною гуманітарною діяльністю).
У межах програми створюється спеціальний AI-агент - інструмент, який:
- акумулює практичні рішення волонтерів і фондів;
- надає їм миттєві відповіді на актуальні питання поточної діяльності.
"Кожен фонд, який організовував гуманітарну доставку з-за кордону, знає: справа не в самому вантажі, а у паперах, дозволах і процедурах, які треба пройти правильно з першого разу", - пояснив ідею проєкту засновник БФ Артем Олійник.
Він пояснив, що проходячи цей шлях, доцільно створити "простір, де цей досвід не зникає, а працює на всіх".
"Це - колективний мозок волонтерського руху України. Ми автоматизовуємо рішення відповідей на складні питання", - констатував Олійник.
Чому ця подія - прецедент для майбутнього
Вищезазначена подія - приклад того, як українські громадські організації можуть самостійно виступати повноцінними суб'єктами міжнародної гуманітарної дипломатії.
Не просто "отримувачами допомоги", а її "архітекторами", здатними:
- вести переговори з іноземними міністерствами закордонних справ;
- проходити митні й логістичні процедури;
- доводити масштабні міжнародні проєкти до результату.
Отже, реалізований кейс не лише формує основу для подальшої співпраці "Координаційного штабу волонтерів" і "Загальної сили України" з фінськими партнерами, але й слугує підтвердженою референс-моделлю для звернення до інших:
- іноземних донорів;
- посольств;
- муніципалітетів.
Нагадаємо, раніше в ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи.
Крім того, ми пояснювали, кому з українців гарантована допомога від ООН.
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