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Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)

11:32 24.07.2026 Пт
5 хв
Ініціатива українських благодійних фондів стала унікальним прикладом міжнародної співпраці
aimg Ірина Костенко
Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото) Українська громада отримала важливу допомогу від Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)
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У Києві відбулась важлива подія - Ізюмській громаді передали гуманітарну техніку з Фінляндії. Проєкт організували українські благодійні фонди, ставши повноцінними учасниками міжнародної дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Головне:

  • Підтримка з-за кордону: місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації передали гуманітарну техніку з Фінляндії - три трактори, тягач TIR та десять генераторів.
  • Важливість допомоги: генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення Ізюмської громади, а важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.
  • Реалізація ідеї: ініціаторами та організаторами проєкту виступили українські благодійні фонди "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України".
  • Міжнародна підтримка: до заходу долучились представники дипломатичної місії Фінляндії в Україні, зокрема Надзвичайний і Повноважний посол Тар'я Орвокі Фернандес.
  • Новітній інструмент: "Загальна сила України" працює над створенням AI-агента, який акумулює практичні рішення волонтерів і фондів - зможе надавати миттєві відповіді на актуальні питання, пов'язані з міжнародною гуманітарною діяльністю.

Яку техніку передали Ізюмській громаді

О 9 годині ранку четверга, 23 липня, на площі перед монументом "Батьківщина-мати" в Києві відбулась офіційна церемонія, яка стала фіналом багатомісячної роботи двох українських благодійних фондів:

  • БО БФ "Координаційний штаб волонтерів" (керівник Олександр Кузняк);
  • БО БФ "Загальна сила України" (засновник Артем Олійник).

У межах заходу місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації (МВА) передали гуманітарну техніку з Фінляндії:

  • три трактори;
  • тягач TIR;
  • десять генераторів, зібраних завдяки сприянню міста Вантаа.

Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)Гуманітарна техніка, яку передали з Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)

Чим важливий цей проєкт

Три трактори, тягач TIR і десять генераторів стануть відчутною підтримкою для відновлювальних робіт та енергетичної стійкості Ізюмської громади, яка постраждала внаслідок бойових дій:

  • генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення;
  • важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.

Важливо, що це - не просто "акт передачі техніки", а результат проєкту:

  • ініційованого самостійного;
  • повністю доведеного до кінця.
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Саме "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України" від самого початку виступили ініціаторами та безпосередніми творцями цієї програми:

  • налагодили прямий контакт із Міністерством закордонних справ Фінляндії та Посольством Фінляндії в Україні;
  • провели тривалі переговори щодо формату та обсягів допомоги;
  • самостійно опрацювали механізми її реалізації;
  • взяли на себе повний цикл логістики - від пошуку та узгодження техніки в Фінляндії до розмитнення, транспортування та доставки в Ізюм.

Отже, без цієї організаційної роботи фондів (від першого контакту до фінальної передачі техніки) така подія була б неможливою.

Тим часом участь дипломатичної місії Фінляндії - стала можливою завдяки довірі, вибудованій фондами впродовж усього процесу.

Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)Дехто з учасників заходу (фото: надане РБК-Україна)

Учасники і партнери заходу

Довіру до проєкту та готовність фінської сторони долучитися на найвищому рівні засвідчила присутність провідних представників дипломатичної місії Фінляндії в Україні:

  • пані Тар'я Орвокі Фернандес (Tarja Orvokki Fernandes) - Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндської Республіки в Україні;
  • пан Юссі Каракоскі (Jussi Karakoski) - тимчасовий Повірений у справах;
  • пані Терхі Хакала (Terhi Hakala) - консул;
  • пан Олег Устименко - фахівець із питань співробітництва у сфері розвитку з фінської сторони.

Тим часом координацію на завершальному етапі забезпечили представники Ізюмської МВА та Міністерства закордонних справ України.

Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)Україна отримала допомогу від Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)

Важлива перспектива для фондів і волонтерів

Паралельно з реалізацією гуманітарних проєктів, "Загальна сила України" впроваджує програму, яка дозволить іншим благодійним фондам перейняти напрацьований досвід подолання бюрократичних і документальних процедур (пов'язаних із міжнародною гуманітарною діяльністю).

У межах програми створюється спеціальний AI-агент - інструмент, який:

  • акумулює практичні рішення волонтерів і фондів;
  • надає їм миттєві відповіді на актуальні питання поточної діяльності.

"Кожен фонд, який організовував гуманітарну доставку з-за кордону, знає: справа не в самому вантажі, а у паперах, дозволах і процедурах, які треба пройти правильно з першого разу", - пояснив ідею проєкту засновник БФ Артем Олійник.

Він пояснив, що проходячи цей шлях, доцільно створити "простір, де цей досвід не зникає, а працює на всіх".

"Це - колективний мозок волонтерського руху України. Ми автоматизовуємо рішення відповідей на складні питання", - констатував Олійник.

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Чому ця подія - прецедент для майбутнього

Вищезазначена подія - приклад того, як українські громадські організації можуть самостійно виступати повноцінними суб'єктами міжнародної гуманітарної дипломатії.

Не просто "отримувачами допомоги", а її "архітекторами", здатними:

  • вести переговори з іноземними міністерствами закордонних справ;
  • проходити митні й логістичні процедури;
  • доводити масштабні міжнародні проєкти до результату.

Отже, реалізований кейс не лише формує основу для подальшої співпраці "Координаційного штабу волонтерів" і "Загальної сили України" з фінськими партнерами, але й слугує підтвердженою референс-моделлю для звернення до інших:

  • іноземних донорів;
  • посольств;
  • муніципалітетів.

Нагадаємо, раніше в ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи.

Крім того, ми пояснювали, кому з українців гарантована допомога від ООН.

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