Изюму передали важкую гуманитарную технику из Финляндии: что получила громада (фото)

В Киеве состоялось важное событие - Изюмской громаде передали гуманитарную технику из Финляндии. Проект организовали украинские благотворительные фонды, став полноценными участниками международной дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Главное: Поддержка из-за границы : городу Изюм и Изюмской городской военной администрации передали гуманитарную технику из Финляндии - три трактора, тягач TIR и десять генераторов.

: городу Изюм и Изюмской городской военной администрации передали гуманитарную технику из Финляндии - три трактора, тягач TIR и десять генераторов. Важность помощи : генераторы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения Изюмской громады, а тяжелая техника - ускорить восстановление инфраструктуры города.

: генераторы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения Изюмской громады, а тяжелая техника - ускорить восстановление инфраструктуры города. Реализация идеи : инициаторами и организаторами проекта выступили украинские благотворительные фонды "Координаційний штаб волонтерів" и "Загальна сила України".

: инициаторами и организаторами проекта выступили украинские благотворительные фонды "Координаційний штаб волонтерів" и "Загальна сила України". Международная поддержка : к мероприятию присоединились представители дипломатической миссии Финляндии в Украине, в частности Чрезвычайный и Полномочный посол Тарья Орвокки Фернандес.

: к мероприятию присоединились представители дипломатической миссии Финляндии в Украине, в частности Чрезвычайный и Полномочный посол Тарья Орвокки Фернандес. Новейший инструмент: "Загальна сила України" работает над созданием AI-агента, который аккумулирует практические решения волонтеров и фондов - сможет предоставлять мгновенные ответы на актуальные вопросы, связанные с международной гуманитарной деятельностью.

Какую технику передали Изюмской громаде

В 9 часов утра четверга, 23 июля, на площади перед монументом "Батькивщина-мать" в Киеве состоялась официальная церемония, которая стала финалом многомесячной работы двух украинских благотворительных фондов:

БО БФ "Координаційний штаб волонтерів" (руководитель Александр Кузняк);

БО БФ "Загальна сила України" (основатель Артем Олейник).

В рамках мероприятия городу Изюм и Изюмской городской военной администрации (ГВА) передали гуманитарную технику из Финляндии:

три трактора;

тягач TIR;

десять генераторов, собранных благодаря содействию города Вантаа.

Гуманитарная техника, которую передали из Финляндии (фото: предоставлено РБК-Украина)

Чем важен этот проект

Три трактора, тягач TIR и десять генераторов станут ощутимой поддержкой для восстановительных работ и энергетической устойчивости Изюмской громады, пострадавшей в результате боевых действий:

генераторы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;

тяжелая техника - ускорить восстановление инфраструктуры города.

Важно, что это - не просто "акт передачи техники", а результат проекта:

инициированного самостоятельного;

полностью доведенного до конца.

Именно "Координаційний штаб волонтерів" и "Загальна сила України" с самого начала выступили инициаторами и непосредственными создателями этой программы:

установили прямой контакт с Министерством иностранных дел Финляндии и Посольством Финляндии в Украине;

провели длительные переговоры насчет формата и объемов помощи;

самостоятельно проработали механизмы ее реализации;

взяли на себя полный цикл логистики - от поиска и согласования техники в Финляндии до растаможки, транспортировки и доставки в Изюм.

Следовательно, без этой организационной работы фондов (от первого контакта до финальной передачи техники) такое событие было бы невозможным.

Тем временем участие дипломатической миссии Финляндии стало возможным благодаря доверию, выстроенному фондами на протяжении всего процесса.

Некоторые участники мероприятия (фото: предоставлено РБК-Украина)

Участники и партнеры мероприятия

Доверие к проекту и готовность финской стороны присоединиться на самом высоком уровне показало присутствие ведущих представителей дипломатической миссии Финляндии в Украине:

Тарьи Орвокки Фернандес (Tarja Orvokki Fernandes) - Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндской Республики в Украине;

Юсси Каракоски (Jussi Karakoski) - временный Поверенный в делах;

Терхи Хакала (Terhi Hakala) - консул;

Олега Устименко - специалист по вопросам сотрудничества в сфере развития с финской стороны.

Тем временем координацию на завершающем этапе обеспечили представители Изюмской ГВА и Министерства иностранных дел Украины.

Украина получила помощь от Финляндии (фото: предоставлено РБК-Украина)

Важная перспектива для фондов и волонтеров

Параллельно с реализацией гуманитарных проектов "Загальна сила України" внедряет программу, которая позволит другим благотворительным фондам перенять наработанный опыт преодоления бюрократических и документальных процедур (связанных с международной гуманитарной деятельностью).

В рамках программы создается специальный AI-агент - инструмент, который:

аккумулирует практические решения волонтеров и фондов;

дает им мгновенные ответы на актуальные вопросы текущей деятельности.

"Каждый фонд, который организовывал гуманитарную доставку из-за границы, знает: дело не в самом грузе, а в бумагах, разрешениях и процедурах, которые нужно пройти правильно с первого раза", - объяснил идею проекта основатель БФ Артем Олейник.

Он объяснил, что, проходя этот путь, целесообразно создать "пространство, где этот опыт не исчезает, а работает на всех".

"Это - коллективный мозг волонтерского движения Украины. Мы автоматизируем решения ответов на сложные вопросы", - констатировал Олейник.

Почему это событие - прецедент для будущего

Вышеуказанное событие - пример того, как украинские общественные организации могут самостоятельно выступать полноценными субъектами международной гуманитарной дипломатии.

Не просто "получателями помощи", а ее "архитекторами", способными:

вести переговоры с зарубежными министерствами иностранных дел;

проходить таможенные и логистические процедуры;

доводить масштабные международные проекты до результата.

Следовательно, реализованный кейс не только формирует основу для дальнейшего сотрудничества БФ "Координаційний штаб волонтерів" и БФ "Загальна сила України" с финскими партнерами, но и служит подтвержденной референс-моделью для обращения к другим: