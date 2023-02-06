В Ізюмі почалося перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії РФ

В Ізюмі (Харківська область) розпочався процес перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.
"Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса виділена окрема ділянка", - йдеться у повідомленні.
Мацокін повідомив, що за один влада ховає 10-12 тіл загиблих.
"Весь процес відбувається у тісній взаємодії з рідними померлих. Витрати на поховання взяла на себе міська влада. Скільки буде тривати цей процес доки невідомо", - додав заступник міського голови.
Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.
Загалом у Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих.
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