ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явились нові фото з місця масового поховання в Ізюмі

Новость на русском →
Ізюм, Неділя 25 вересня 2022 14:05
З'явились нові фото з місця масового поховання в Ізюмі Фото: з'явились нові фото з місця масового поховання в Ізюмі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Процедура ексгумації тіл, які були знайдені на місці масового поховання в Ізюмі, завершена. Знайдені 447 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників. Це ще 447 причин помститися і стільки ж причин ніколи не жалкувати, що обрав благородну та необхідну професію - допомагати людям", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість із них – жінки – 215 та 5 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю