В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.

"Захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище по ул. Василия Стуса выделен отдельный участок", - говорится в сообщении.

Мацокин сообщил, что за одну власть прячут 10-12 тел погибших.

"Весь процесс происходит в тесном взаимодействии с родными умерших. Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс пока неизвестно", - добавил заместитель городского головы.