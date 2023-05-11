ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Изюме мужчина наступил на российский "Лепесток": остался без ноги

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 11 мая 2023 11:09
В Изюме мужчина наступил на российский "Лепесток": остался без ноги Иллюстративное фото: в Изюме мужчина наступил на российский "Лепесток" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Житель Изюма Харьковской области подорвался на противопехотной вражеской мини типа ПФМ-1 "Лепесток".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

"11 мая около 07:30 произошел очередной несчастный случай, когда мирный житель деоккупированного г. Изюма подорвался на противопехотной мине типа ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении.

44-летний мужчина наступил на мину и получил минно-взрывную травму в виде ампутации левой стопы. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Отметим, что мина ПФМ-1 "Лепесток" - это чрезвычайно опасная противопехотная мина нажимного действия. Она предназначена, чтобы калечить людей, гарантированно травмируя нижние конечности. При этом для приведения ее в действие достаточно приложить небольшое усилие - от нескольких килограмм.

"Лепесток" - это взрывоопасный предмет, который не изымается, а уничтожается саперами на месте обнаружения. При минировании он может застрять в ветках или остаться на крышах домов.

Напомним, вчера в Херсонской области тракторист подорвался на вражеской мине.

Кроме того, трактор подорвался в Ровенской области - один человек погиб, а еще один пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ГСЧС
NEWS
"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением
"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи