На прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор: є загиблий
У Рівненській області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.
"Сьогодні на півночі області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль - один чоловік загинув, інший - травмований", - написав Коваль.
За його словами, проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території трактор заїхав на поле.
Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.
"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку!" - додав Коваль.
Фото: на прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор (t.me/vitalykoval8)
Нагадаємо, що вчора в Миколаївській області на вибухівках підірвалися два трактори.
Також нещодавно трактор підірвався на міні у Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.