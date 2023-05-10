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На прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор: є загиблий

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Рівненська область, Середа 10 травня 2023 15:56
На прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор: є загиблий Фото: на прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор (t.me/vitalykoval8)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Сьогодні на півночі області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль - один чоловік загинув, інший - травмований", - написав Коваль.

За його словами, проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території трактор заїхав на поле.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.

"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку!" - додав Коваль.

Фото: на прикордонні в Рівненській області на міні підірвався трактор (t.me/vitalykoval8)

Нагадаємо, що вчора в Миколаївській області на вибухівках підірвалися два трактори.

Також нещодавно трактор підірвався на міні у Херсонській області.

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