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В Херсонській області тракторист підірвався на російській міні

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Середа 10 травня 2023 17:48
В Херсонській області тракторист підірвався на російській міні Фото: в Херсонській області тракторист підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Неподалік від села Дмитренко Херсонської області тракторист підірвався на ворожій міні. Чоловік відбувся подряпинами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Як пише Літвінов, інцидент стався під час виконання польових робіт.

"Через детонацію трактор згорів, дивом чоловік відбувся подряпинами. Йому надали медичну допомогу та відпустили", - додає голова РДА.

Літвінов зауважив, що в Херсонській області залишається високою мінна небезпека. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні на міні також підірвався ще один трактор в Рівненській області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

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