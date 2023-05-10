В Херсонській області тракторист підірвався на російській міні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Літвінов зауважив, що в Херсонській області залишається високою мінна небезпека. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

"Через детонацію трактор згорів, дивом чоловік відбувся подряпинами. Йому надали медичну допомогу та відпустили", - додає голова РДА.

Як пише Літвінов, інцидент стався під час виконання польових робіт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні на міні також підірвався ще один трактор в Рівненській області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

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