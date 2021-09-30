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Извержение вулкана на Канарах: лава охватила площадь океана в 10 гектаров

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Четверг 30 сентября 2021 15:02
Извержение вулкана на Канарах: лава охватила площадь океана в 10 гектаров Фото: лава вулкана охватила площадь океана в 10 гектаров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лава из извергающегося вулкана на острове Ла Пальме на Канарах охватила площадь Атлантического океана в 10 гектаров (100 тысяч квадратных метров), что эквивалентно 14 футбольным полям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

"По оценкам, лава вулкана уже покрыла более 10 гектаров океана", - заявил Давид Кальво из вулканологического института Involcan на Канарах, отметив, что в ближайшие часы эксперты проведут более точную оценку с помощью беспилотников.

С тех пор реки расплавленной породы не прекращали каскадами стекать в океан, создавая растущую лавовую дельту, которую Кальво назвал "фазой стабильности".

"Лава продолжает течь, как водопад, и у основания скалы формируется лавовая дельта, простирающаяся на юг", - заявил в вулканическом комитете.

Напомним, вчера лава вулкана на Канарах сформировала пирамиду высотой 50 метров.

Кроме того, ранее Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже несколько дней.

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