Виверження вулкана на Канарах: лава охопила площу океану в 10 гектарів

Лава з вивергається вулкана на острові Ла Пальме на Канарах охопила площу Атлантичного океану в 10 гектарів (100 тисяч квадратних метрів), що еквівалентно 14 футбольним полям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

"За оцінками, лава вулкана вже покрила більше 10 гектарів океану", - заявив Давид Кальво з вулканологічного інституту Involcan на Канарах, зазначивши, що в найближчі години експерти проведуть більш точну оцінку за допомогою безпілотників.

З того часу річки розплавленої породи не припиняли каскадами стікати в океан, створюючи зростаючу лавову дельту, яку Кальво назвав "фазою стабільності".

"Лава продовжує текти, як водоспад, і біля основи скелі формується лавова дельта, що тягнеться на південь", - заявив у вулканічному комітеті.