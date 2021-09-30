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Виверження вулкана на Канарах: лава охопила площу океану в 10 гектарів

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Четвер 30 вересня 2021 15:02
Виверження вулкана на Канарах: лава охопила площу океану в 10 гектарів Фото: лава вулкана охопила площу океану в 10 гектарів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лава з вивергається вулкана на острові Ла Пальме на Канарах охопила площу Атлантичного океану в 10 гектарів (100 тисяч квадратних метрів), що еквівалентно 14 футбольним полям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

"За оцінками, лава вулкана вже покрила більше 10 гектарів океану", - заявив Давид Кальво з вулканологічного інституту Involcan на Канарах, зазначивши, що в найближчі години експерти проведуть більш точну оцінку за допомогою безпілотників.

З того часу річки розплавленої породи не припиняли каскадами стікати в океан, створюючи зростаючу лавову дельту, яку Кальво назвав "фазою стабільності".

"Лава продовжує текти, як водоспад, і біля основи скелі формується лавова дельта, що тягнеться на південь", - заявив у вулканічному комітеті.

Нагадаємо, вчора лава вулкана на Канарах сформувала піраміду висотою 50 метрів.

Крім того, раніше Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана, яке триває вже кілька днів.

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