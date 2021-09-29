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Извержение на Канарах: в океане выросла 50-метровая пирамида из лавы

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Канарские острова, Среда 29 сентября 2021 15:51
Извержение на Канарах: в океане выросла 50-метровая пирамида из лавы Фото: извержение на Канарах (twitter com DarrenPlymouth)
Автор: Юлия Бойко

В результате извержения вулкана на Канарских островах лава уже достигла Атлантического океана. И сформировала пирамиду высотой 50 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Сообщается, что поток лавы падал в океан со скалы высотой около 100 метров на пляже Гиррес. При контакте лавы с водой образовались облака дыма, которые двигались либо вглубь острова, либо в океан в зависимости от направления ветра.

По данным ученых из Испанского института океанографии, менее чем за 45 минут в воде образовалась пирамида высотой около 50 метров, которая продолжает расти.

Напомним, ранее Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже несколько дней.

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