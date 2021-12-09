ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Извержение вулкана в Индонезии: число жертв увеличивается

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 15:03
Извержение вулкана в Индонезии: число жертв увеличивается Фото: извержение вулкана в Индонезии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате извержение вулкана в Индонезии возросло до 43 человек. Более 100 человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным спасателей, 104 человека получили ранения, среди которых 32 получили серьезные травмы, а 82 - средней степени тяжести.

В то же время правительство увеличило количество пунктов временного размещения беженцев до 121.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вулкан Семеру начал извержение еще 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, накрывший ближайшие деревни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи