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Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 15 км. Жители спасаются бегством

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Суббота 04 декабря 2021 14:26
Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 15 км. Жители спасаются бегством Фото: Вулкан в Индонезии выбросил пепел на 15 км (thehindu.com)
Автор: Александр Белоус

Жители индонезийского острова Ява спасаются бегством от огромного шлейфа пепла. Действующий вулкан извергается во второй раз за несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Вулканический пепел с горы Семеру заслонил солнце в двух местных районах. По словам официальных лиц, пострадавших пока нет, и эвакуация продолжается.

На кадрах в социальных сетях видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпании о столбе пепла, который поднимается на высоту 15 км.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе. Гора Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Напомним, в ноябре у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов по шкале Рихтера.

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