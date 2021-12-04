Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 15 км. Жители спасаются бегством

Жители индонезийского острова Ява спасаются бегством от огромного шлейфа пепла. Действующий вулкан извергается во второй раз за несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Вулканический пепел с горы Семеру заслонил солнце в двух местных районах. По словам официальных лиц, пострадавших пока нет, и эвакуация продолжается.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

На кадрах в социальных сетях видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпании о столбе пепла, который поднимается на высоту 15 км.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе. Гора Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.