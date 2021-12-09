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Виверження вулкана в Індонезії: кількість жертв збільшується

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Четвер 09 грудня 2021 15:03
Виверження вулкана в Індонезії: кількість жертв збільшується Фото: виверження вулкана в Індонезії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Число загиблих внаслідок виверження вулкана в Індонезії зросло до 43 осіб. Більше ніж 100 осіб отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з даними рятувальників, 104 особи отримали поранення, серед яких 32 зазнали серйозних травм, а 82 - середнього ступеня тяжкості.

Водночас уряд збільшив кількість пунктів тимчасового розміщення біженців до 121.

Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вулкан Семеру почав виверження ще 4 грудня, викинувши в небо стовп попелу, який накрив найближчі села.

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