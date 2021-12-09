Виверження вулкана в Індонезії: кількість жертв збільшується
Фото: виверження вулкана в Індонезії (Getty Images)
Число загиблих внаслідок виверження вулкана в Індонезії зросло до 43 осіб. Більше ніж 100 осіб отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з даними рятувальників, 104 особи отримали поранення, серед яких 32 зазнали серйозних травм, а 82 - середнього ступеня тяжкості.
Водночас уряд збільшив кількість пунктів тимчасового розміщення біженців до 121.
Екстрені служби продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вулкан Семеру почав виверження ще 4 грудня, викинувши в небо стовп попелу, який накрив найближчі села.