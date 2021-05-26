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Извержение вулкана в ДР Конго: в ООН назвали число жертв и пострадавших

Автор: РБК-Украина

Организация Объединенных Наций сообщила, что в Демократической республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго. На данный момент известно о 31 погибшем.

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что более 20 тысяч человек остались без крова и разрушены более 3 тысяч домов. В результате извержения вулкана погибли по меньшей мере 31 человек, а еще 40 пропали без вести.

"Люди, покинувшие свои дома, потеряли ценное имущество, включая мотоциклы, которые были либо поглощены потоком лавы, либо разграблены", - говорится в сообщении.

Лава из вулкана Ньирагонго остановилась всего в 300 метрах от аэропорта Гомы, главного центра по оказанию помощи в восточной части Демократической Республики Конго.

Заместитель гуманитарного координатора ООН в ДР Конго Диего Зоррилла заявил, что ООН временно переведет около 250 неосновных сотрудников и около 1500 их иждивенцев в город Букаву, расположенный примерно в 50 км к югу.

"Если бы мы думали, что в Гоме произойдет неминуемый взрыв, я бы не сидел здесь спокойно. У нас нет никаких данных, свидетельствующих о серьезном риске для города", - заявил он.

В Гоме и ее окрестностях также находятся тысячи миротворцев Организации Объединенных Наций, которых не будут эвакуировать.

Река лавы длиной 1,7 км, перекрывшая главную дорогу к северу от Гомы, все еще слишком горячая, чтобы ее можно было убрать, что препятствует торговле и доставке помощи.

Однако некоторые работы по восстановлению дороги уже начались.

Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

Кроме того, в Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.

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