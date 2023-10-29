Ізраїльські війська просунулися на понад 3 км на півночі Гази, - CNN

За даними видання, на відео, що було зняте в суботу, видно, як військові встановлюють ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі. CNN визначило геолокацію відео в районі трохи понад трьох кілометрів від кордону між Газою та Ізраїлем.

"Солдати 52 батальйону 401 бригади розмахують ізраїльським прапором у самому центрі Гази, на пляжі... Ми не пробачимо і не забудемо, і ми не зупинимося до перемоги", - говорить солдат на відео, знятому за кілька миль на північ від центру міста Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Водночас евакуація з Сектора Гази була неможливою, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Під час візиту на Близький Схід держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що пункт пропуску відкриють, аби евакуювати людей з Гази, а вже 21 жовтня КПП відкрили, щоб іноземні громадяни могли покинути Сектор.

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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