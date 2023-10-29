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Израильские войска продвинулись более чем на 3 км на севере Газы, - CNN

Фото: Израильские войска продвинулись более чем на 3 км (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильские войска продвинулись более чем на три километра в северную часть сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, на видео, снятое в субботу, видно, как военные устанавливают израильский флаг на крыше курортной гостиницы в Газе. CNN определило геолокацию видео в районе чуть более трех километров от границы между Газой и Израилем.

"Солдаты 52 батальона 401 бригады размахивают израильским флагом в самом центре Газы, на пляже... Мы не простим и не забудем, и мы не остановимся до победы", - говорит солдат на видео, снятом в нескольких милях к северу от центра города Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В то же время эвакуация из Сектора Газа была невозможна, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы, а уже 21 октября КПП открыли, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор.

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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