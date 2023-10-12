У Газі не буде світла, води та газу, доки ХАМАС не звільнить заручників, - міністр

В Ізраїлі заявили, що сектор Газа залишатиметься без води, електрики та газу доти, доки терористи ХАМАСу не звільнять захоплених у заручники людей.

Про це заявив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде включений, жоден водопровідний гідрант не буде відкритий, жоден бензовоз не в'їде доти, доки викрадених ізраїльтян не повернуть додому", - написав він.

Міністр наголосив, що "ніхто не буде" Ізраїлю "проповідувати мораль".

Ситуація в Ізраїлі

Станом на ранок, 12 жовтня, Армія оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах базування елітних підрозділів терористичної організації ХАМАС. Крім того, сьогодні до Ізраїлю приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. На даний момент відомо вже про 7 загиблих українців через масштабну атаку бойовиків на Ізраїль, що сталася 7 жовтня.

Нагадаємо, під час нападу ХАМАС взяв у заручники десятки людей – як цивільних, так і військових. ХАМАС навіть погрожував стратити всіх заручників, якщо Ізраїль "битиме" без попередження.