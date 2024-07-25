Ізраїльське суспільство розколоте через питання заручників та продовження операції в Газі, - експерт
В ізраїльському суспільстві немає єдності щодо продовження військової операції у Секторі Газа, а також способів звільнення заручників.
Про це повідомив експосол Ізраїлю в РФ, голова програми вивчення Росії в ізраїльському Інституті досліджень національної безпеки Аркадій Міл-Ман в коментарі для статті РБК-Україна "Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна".
Як зауважив Міл-Ман, суспільство в Ізраїлі не є згуртованим у даному питанні та має з приводу нього серйозні розбіжності. Більшість вимагає звільнення заручників, навіть якщо це звільнення матиме наслідки з погляду повної зупинки бойових дій.
Водночас він зауважив, що з іншого боку є частина населення, яка вимагає, попри все, продовжувати бойові дії, знищувати ХАМАС до повної перемоги.
"І, в принципі, ця частина населення не вважає, що визволення заручників - це першочергове завдання. І це дуже серйозна криза у суспільстві", - зазначив експерт.
Повернення заручників та припинення вогню
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні заявив, що угода Ізраїлю з ХАМАСом про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває".
Нещодавно бойове угрупування ХАМАС схвалило підтримувану США пропозицію щодо поетапного припинення вогню в Газі, відмовившись від вимоги повного припинення війни Ізраїлем. Перший мирний план провалився через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації керівництва ХАМАС.
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