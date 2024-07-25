Ізраїльське суспільство розколоте через питання заручників та продовження операції в Газі, - експерт

В ізраїльському суспільстві немає єдності щодо продовження військової операції у Секторі Газа, а також способів звільнення заручників.

Про це повідомив експосол Ізраїлю в РФ, голова програми вивчення Росії в ізраїльському Інституті досліджень національної безпеки Аркадій Міл-Ман в коментарі для статті РБК-Україна " Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна ".

Як зауважив Міл-Ман, суспільство в Ізраїлі не є згуртованим у даному питанні та має з приводу нього серйозні розбіжності. Більшість вимагає звільнення заручників, навіть якщо це звільнення матиме наслідки з погляду повної зупинки бойових дій.

Водночас він зауважив, що з іншого боку є частина населення, яка вимагає, попри все, продовжувати бойові дії, знищувати ХАМАС до повної перемоги.

"І, в принципі, ця частина населення не вважає, що визволення заручників - це першочергове завдання. І це дуже серйозна криза у суспільстві", - зазначив експерт.