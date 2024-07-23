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"Дух ворога починає ламатися". Нетаньягу заявив, що угода з ХАМАСом щодо заручників "дозріває"

Вівторок 23 липня 2024 19:47
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"Дух ворога починає ламатися". Нетаньягу заявив, що угода з ХАМАСом щодо заручників "дозріває" Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угода Ізраїлю з ХАМАСом про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Нетаньягу, перспективи повернення всіх заручників покращуються "з тієї простої причини, що ми чинимо дуже сильний тиск на ХАМАС".

"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися", - заявив він.

Прем'єр Ізраїлю вважає, що продовження атак на підтримуване Іраном ісламістське угруповання деморалізує ХАМАС і наближає прийняття угоди.

"Дух ворога починає ламатися", - зазначив Нетаньягу.

За його словами, угода про припинення вогню "не відбудеться відразу, а у кілька етапів".

"Однак я вірю, що ми зможемо просувати угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення заручників", - додав ізраїльський прем’єр.

Візит Нетаньягу до Вашингтона

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в понеділок, 22 липня, вирушив до Вашингтона, щоб виступити перед Конгресом США і зустрітися з президентом Джо Байденом.

За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Байден і Нетаньягу обговорять мирний план щодо Сектора Газа. Головною темою діалогу стане звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Нещодавно ХАМАС схвалив підтримувану США пропозицію щодо поетапного припинення вогню в Газі, відмовившись від вимоги повного припинення війни Ізраїлем. Перший мирний план провалився через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації керівництва ХАМАС.

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