"Дух ворога починає ламатися". Нетаньягу заявив, що угода з ХАМАСом щодо заручників "дозріває"

Угода Ізраїлю з ХАМАСом про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Нетаньягу, перспективи повернення всіх заручників покращуються "з тієї простої причини, що ми чинимо дуже сильний тиск на ХАМАС".

"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися", - заявив він.

Прем'єр Ізраїлю вважає, що продовження атак на підтримуване Іраном ісламістське угруповання деморалізує ХАМАС і наближає прийняття угоди.

"Дух ворога починає ламатися", - зазначив Нетаньягу.

За його словами, угода про припинення вогню "не відбудеться відразу, а у кілька етапів".

"Однак я вірю, що ми зможемо просувати угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення заручників", - додав ізраїльський прем’єр.