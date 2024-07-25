ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, - эксперт

Израиль, Четверг 25 июля 2024 11:15
UA EN RU
Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, - эксперт Фото: отношение общества в Израиле к войне с Газой (иллюстративный фото GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

В израильском обществе нет единства по продолжению военной операции в Секторе Газа, а также способов освобождения заложников.

Об этом сообщил экспосол Израиля в РФ, глава программы изучения России в израильском Институте исследований национальной безопасности Аркадий Мил-Ман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извивистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".

Как отметил Мил-Ман, общество в Израиле не является сплоченным по данному вопросу и имеет по нему серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия с точки зрения полной остановки боевых действий.

В то же время он отметил, что с другой стороны есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать ХАМАС до полной победы.

"И, в принципе, эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе", - отметил эксперт.

Возврат заложников и прекращение огня

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил, что соглашение Израиля с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает".

Недавно боевая группировка ХАМАС одобрила поддерживаемое США предложение по поэтапному прекращению огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны