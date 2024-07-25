Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, - эксперт
В израильском обществе нет единства по продолжению военной операции в Секторе Газа, а также способов освобождения заложников.
Об этом сообщил экспосол Израиля в РФ, глава программы изучения России в израильском Институте исследований национальной безопасности Аркадий Мил-Ман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извивистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".
Как отметил Мил-Ман, общество в Израиле не является сплоченным по данному вопросу и имеет по нему серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия с точки зрения полной остановки боевых действий.
В то же время он отметил, что с другой стороны есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать ХАМАС до полной победы.
"И, в принципе, эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе", - отметил эксперт.
Возврат заложников и прекращение огня
Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил, что соглашение Израиля с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает".
Недавно боевая группировка ХАМАС одобрила поддерживаемое США предложение по поэтапному прекращению огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства ХАМАС.
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