Ізраїльська авіація завдала ударів по цілях "Хезболли" в кількох районах Лівану (відео)

У звіті військового командування Ізраїлю вказується, що цілями даної атаки були, серед іншого, склади зброї бойовиків.

Під ударами були райони семи населених пунктів у Лівані.

"Вночі IAF (ЦАХАЛ) завдав ударів по низці терористичних цілей "Хезболли" як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану, включаючи сховища зброї та інфраструктуру терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам, і Тайр Харфа", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Крім того, ЦАХАЛ оприлюднив відео ударів.

Зауважимо, перед тим ізраїльське видання The Times of Israel писало, що ліванські ЗМІ повідомляли про авіаудари ЦАХАЛ в кількох районах південного Лівану, включно з Аббасією, Хіямом і Кафр-Кіла. А перед тим - про атаки по місту Бурдж-ель-Шемалі, що розташоване приблизно за 3 кілометри від Тира.

Крім того, були інші цитування ізраїльським армійським радіо тверджень арабської преси про те, що ЦАХАЛ націлився на район Чебаа, звідки, за повідомленням ізраїльських військових, напередодні був завданий ракетний удар по спортивному стадіону в районі Мадждал-Шамса на півночі Ізраїлю.

Також тоді в мережі з'явилися кадри із ймовірними ізраїльськими авіаударами по території Лівану у ніч проти 28 липня.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері, 27 липня, Ізраїль заявив про удар терористів "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах в районі Мадждал-Шамса. Внаслідок цього, за останніми даними, загинули 12 людей, серед них були діти.

Пізніше в міністерстві закордонних справ Ізраїлю сказали, що дана атака угруповання "Хезболла" "перетнула всі червоні лінії".

А от у "Хезболлі" свою відповідальність за удар по стадіону заперечували.

Також повідомлялося, що у США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

Додамо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві заявив, що на терористів "Хезболла" у Лівані чекає дуже серйозна відповідь за удар по Голанських висотах.