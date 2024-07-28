Удар по Голанських висотах: в ЦАХАЛ обіцяють "дуже рішучу" відповідь
На терористів "Хезболла" у Лівані чекає дуже серйозна відповідь за удар по Голанських висотах.
Про це заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Га-Леві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Очільник ізраїльської армії під час візиту до селища Мадждал-Шамса зазначив, що смертоносна атака на цей район матиме серйозну реакцію та буде зустрінута "дуже, дуже значною відповіддю" з боку Ізраїлю.
"Ми завдамо сильного удару по "Хезболлі". Ця терористична група, що базується в Лівані, не робить різниці між вбивством друзів та євреїв", - зазначив Га-Леві.
Очільник ЦАХАЛ додав, що коли Ізраїль завдасть удару, то "Хезболла" може посилити обстріли, тому "слід бути обережними і виконувати вказівки Командування Тилу і Північного командування".
"Ми хочемо завдати сильного удару по "Хезболлі", не допускаючи при цьому жодних жертв", - додав він.
Ракетний удар по Голанським висотам
З жовтня минулого року терористи радикального ісламського руху "Хезболла", що базується в Лівані, почали обстрілювати територію Ізраїлю. Ізраїльська армія почала атакувати позиції ісламістів у відповідь.
Атаки співпали зі вторгненням бойовиків руху ХАМАС у Сектор Газа та початку воєнної операції ЦАХАЛ проти бойовиків.
Ввечері 27 липня Ізраїль повідомив про обстріл північних районів країни з території Лівану. Під удар потрапив стадіон на Голанських висотах у районі села Мадждал-Шамса. Загинули 12 людей, понад 30 зазнали поранень.
У Тель-Авіві заявили, що атака "Хезболли" "перетнула всі червоні лінії, та реакція буде відповідною". В угрупованні "Хезболла" заперечили причетність до атаки.
У США не виключили, що удар по Голанах призведе до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".
В Міноборони Ізраїлю заявили про підготовку відповіді за атаку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.