Израильская авиация нанесла удары по целям "Хезболлы" в нескольких районах Ливана (видео)

В отчете военного командования Израиля указывается, что целями данной атаки являлись, среди прочего, склады оружия боевиков.

Под ударами находились районы семи населенных пунктов в Ливане.

"Ночью IAF (ЦАХАЛ) нанес удары по ряду террористических целей "Хезболлы" как глубоко внутри территории Ливана, так и на юге Ливана, включая хранилища оружия и инфраструктуру террористов в районах Чабриха, Бордж Эль Чмали и Бекаа, Кфаркела, Кфаркела, и Тайр Харфа", - говорится в заявлении израильских военных.

Кроме того ЦАХАЛ обнародовал видео ударов.

Отметим, перед этим израильское издание The Times of Israel писало, что ливанские СМИ сообщали об авиаударах ЦАХАЛ в нескольких районах южного Ливана, включая Аббассию, Хиям и Кафр-Килла. А перед этим - об атаках по городу Бурдж-эль-Шемали, расположенному примерно в 3 километрах от Тира.

Кроме того, были другие цитирования израильским армейским радио утверждений арабской прессы о том, что ЦАХАЛ нацелился на район Чебаа, откуда, по сообщению израильских военных, накануне был нанесен ракетный удар по спортивному стадиону в районе Мадждал-Шамса на севере Израиля.

Также тогда в сети появились кадры с вероятными израильскими авиаударами по территории Ливана в ночь на 28 июля.

Israel строят целые области в южной части Lebanon, включая Тире, Кафркила, Beeqa и Khyam. pic.twitter.com/5bT9nQ0By9 — Pulse Network (@Pulsenetwork5) July 28, 2024

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером, 27 июля, Израиль заявил об ударе террористов "Хезболлы" по стадиону на Голанских высотах в районе Мадждал-Шамса. В результате, по последним данным, погибли 12 человек, среди них были дети.

Позже в министерстве иностранных дел Израиля сказали, что данная атака группировки "Хезболла" "перешла все красные линии".

А вот в "Хезболле" свою ответственность за удар по стадиону опровергали.

Также сообщалось, что в США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

Добавим, начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Га-Леви заявил, что террористов "Хезболла" в Ливане ждет очень серьезный ответ за удар по Голанским высотам.