Ізраїльська армія пошкодила базу миротворців ООН у Лівані

"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - зазначили у місії.

В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.

Документ був ухвалений одноголосно і покликаний припинити війні 2006 року між Ізраїлем та "Хезболлою" та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.

У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.

Незважаючи на тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.

"Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування", - йдеться у заяві.