Израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа

Армия обороны Израиля ликвидировала главу террористической сети ХАМАС в городе Тулькарм, а также группу других террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что в четверг, 3 октября, армия Израиля нанесла удар по району Тулькарма (город в Палестине, на Западном берегу реки Иордан. - ред.) и ликвидировала террориста Захи Ясера Абд ар-Разека Уфи, - руководителя террористической сети ХАМАС в этом городе.

Военные сообщили, что Уфи спланировал и возглавил попытку подрыва автомобиля в израильском поселении Атерет 2 сентября 2024 года. Террорист поставлял оружие большому количеству террористов в этом районе, планировал и руководил существенным количеством дополнительных террористических атак, направленных против общин в Иудее и Самарии и на остальной территории израильского фронта. В ближайшее время Уфи планировал осуществить новую террористическую атаку.

Израильские военные также отметили, что Уфи участвовал в планировании и осуществлении многочисленных значительных и экстремальных террористических атак против израильского гражданского населения в Иудее и Самарии, во время которых получили ранения большое количество гражданских лиц.

"Уфи действовал для укрепления террористической сети ХАМАС и оказания помощи другим террористам в этом регионе в осуществлении значительных обстрелов и подрывов автомобилей", - отмечается в сообщении.

В то же время, отметили в ЦАХАЛ, вместе с Уфи было ликвидировано много других важных террористов, входивших в террористическую сеть в Тулькарме.