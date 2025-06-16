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В Ізраїлі зросла кількість жертв нічного обстрілу Ірану

Понеділок 16 червня 2025 14:10
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В Ізраїлі зросла кількість жертв нічного обстрілу Ірану Фото: наслідки обстрілу Ірану по території Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїля зросла кількість жертв внаслідок нічного обстрілу Ірану. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Кількість жертв зросла після підтвердження загибелі трьох зниклих безвісти в місті Хайфа.

Від початку військових дій ЦАХАЛу проти Ірану в Ізраїлі:

  • загинули більше 20 осіб;
  • більше 300 отримали поранення.

Війна між Ізраїлем та Іраном

13 червня авіація Ізраїля атакувала військові та ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Левиний народ". Причиною цьому став зрив переговорів між Тегераном та Вашингтоном щодо ядерної угоди.

Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів Ірану та фахівці, які були залучені до розробки ядерного потенціалу країни.

Після цього Іран й Ізраїль обмінювались ракетно-дроновими ударами. Наприклад, 15 червня, Тегеран атакував ізраїльські Єрусалим, Тель-Авів і Хайфа.

У ніч на 16 червня іранці також завдали удару по центральному району Ізраїля, зокрема місту Хайва й Тель-Авів. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих.

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