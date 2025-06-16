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В Израиле возросло количество жертв ночного обстрела Ирана

Понедельник 16 июня 2025 14:10
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В Израиле возросло количество жертв ночного обстрела Ирана Фото: последствия обстрела Ирана по территории Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле возросло количество жертв в результате ночного обстрела Ирана. По состоянию на сейчас известно о восьми погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Количество жертв возросло после подтверждения гибели трех пропавших без вести в городе Хайфа.

С начала военных действий ЦАХАЛа против Ирана в Израиле:

  • погибли более 20 человек;
  • более 300 получили ранения.

Война между Израилем и Ираном

13 июня авиация Израиля атаковала военные и ядерные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной этому стал срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке.

Во время обстрела погибли десятки высокопоставленных офицеров Ирана и специалисты, которые были привлечены к разработке ядерного потенциала страны.

После этого Иран и Израиль обменивались ракетно-дронными ударами. Например, 15 июня, Тегеран атаковал израильские Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа.

В ночь на 16 июня иранцы также нанесли удар по центральному району Израиля, в частности городу Хайва и Тель-Авив. Сначала было известно о пяти погибших.

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