В Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих через удари ХАМАС

Кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок вторгнення та обстрілів бойовиків ХАМАС збільшилася. Поранення отримали щонайменше 1864 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені.

Крім того, за даними ЗМІ, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.

Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте армія оборони підтвердила загибель 26 військовослужбовців.

IDF publishes the names of 26 soldiers killed in the fighting on the Gaza border pic.twitter.com/rmXdC6qp7H — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Газу. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС.

Вночі Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами. Також угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

РБК-Україна стежить за ситуацією, про головні події цієї ночі - читайте у нашому матеріалі.

Більш детально про суть конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС можна дізнатися за посиланням.

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