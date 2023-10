В Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих через удари ХАМАС

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені.

Крім того, за даними ЗМІ, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.

Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте армія оборони підтвердила загибель 26 військовослужбовців.

IDF publishes the names of 26 soldiers killed in the fighting on the Gaza border pic.twitter.com/rmXdC6qp7H