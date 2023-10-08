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В Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих через удари ХАМАС

Єрусалим, Неділя 08 жовтня 2023 10:34
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В Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих через удари ХАМАС Фото: в Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок вторгнення та обстрілів бойовиків ХАМАС збільшилася. Поранення отримали щонайменше 1864 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені.

Крім того, за даними ЗМІ, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.

Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте армія оборони підтвердила загибель 26 військовослужбовців.

Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Газу. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС.

Вночі Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами. Також угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

РБК-Україна стежить за ситуацією, про головні події цієї ночі - читайте у нашому матеріалі.

Більш детально про суть конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС можна дізнатися за посиланням.

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