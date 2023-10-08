В Израиле значительно увеличилось количество пострадавших из-за ударов ХАМАС

Число пострадавших в Израиле в результате вторжения и обстрелов боевиков ХАМАС увеличилось. Ранения получили не менее 1864 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, 19 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 326 - тяжело ранены.

Кроме того, по данным СМИ, в Израиле числятся без вести пропавшими 750 человек.

Пока Израиль не предоставляет новой информации о количестве погибших. Однако армия обороны подтвердила гибель 26 военнослужащих.

IDF объявила о том, что двадцать шестеро бойцов бросались в борьбу на борьбе с Gaza pic.twitter.com/rmXdC6qp7H — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

В свою очередь в секторе Газа заявляют о по меньшей мере 256 погибших палестинцах. Еще 1800 получили ранения.

Что известно о ситуации в Израиле

Утром 7 октября ХАМАС массированно ударил ракетами по югу и центру Израиля из Сектора Газа. Боевики прорвали границу и вошли в несколько населённых пунктов на юге Израиля.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Ночью Израиль и Хамас обменялись ракетными ударами. Также группировка "Хезболла" ударила по северу Израиля. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

РБК-Украина следит за ситуацией, о главных событиях этой ночи - читайте в нашем материале.

Более подробно о сущности конфликта между Израилем и ХАМАС можно узнать по ссылке.

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