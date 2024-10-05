В Ізраїлі заявили про удари по Сирії та знищення складів ракет "Хезболли"

Ізраїльська авіація у ніч проти 5 жовтня завдала ударів по центральній частині Сирії. В результаті атаки в провінції Хомс в аеропорту були ліквідовані склади з озброєнням бойовиків "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал речника Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхая Адраея для арабських ЗМІ.

Представник ізраїльської армії повідомив про бомбардування цілей у Сирії військово-повітряними силами цієї ночі. Пізніше він розповів про уражені об'єкти.

"ВПС зуміли знищити склади зброї та ракет "Хезболли" в аеропорту Пальміри в центральній Сирії", - написав він.

Удари Ізраїлю по об'єктах "Хезболли"

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові активізували боротьбу з бойовиками організації "Хезболла", яких підтримує Іран. Такі атаки відбуваються як у Лівані, так і у Сирії.

Так, нещодавно у Лівані була серія вибухів пейджерів та інших електронних пристроїв, якими користувалися представники "Хезболли".

28 вересня ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

А 1 жовтня ізраїльська армія розпочала рейд на південь Лівану, при цьому ціллю вказувалася ліквідація інфраструктури "Хезболли". Наземна операція супроводжується авіаударами, зокрема по Бейруту та передмістю.

Військові ЦАХАЛ також вчора завдали авіаударів по Бейруту, й за даними преси, ціллю атаки був наступник Насралли Хашим Сафі ад-Дін. Наразі немає офіційної інформації, чи вижив він після обстрілу.

Додамо, експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) також писали, що у ніч проти 3 жовтня безпілотники Ізраїлю атакували у Сирії склад боєприпасів у районі російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія.