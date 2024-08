В Ізраїлі заявили про ліквідацію командира "Ісламського джихаду" (відео)

У заяві ізраїльської сторони вказується, що за першу добу спільної антитерористичної операції ЦАХАЛ, ISA та прикордонної поліції у Дженіні та Тулкармі "ліквідовано 12 терористів, затримано понад 10 підозрюваних, які перебували в розшуку, демонтовано десятки вибухових пристроїв та конфісковано зброю".

Зокрема, у Тулкармі п'ять ісламістів "ховалися в мечеті" й були ліквідовані.

"Серед ліквідованих терористів був Мухамад Джаббер, "Абу Шуджаа", глава терористичної мережі в Нур Шамсі, який брав участь у численних терактах", - розповіли у ЦАХАЛ.

Також зазначається, що ізраїльські силовики демонтували десятки вибухових пристроїв, затримали підозрюваних у тероризмі та вилучили зброю, зокрема кулемети М-16, боєприпаси та додаткову військову техніку.

Під час проведення антитерористичних заходів один військовий ЦАХАЛ отримав поранення середньої тяжкості, та був евакуйований та госпіталізований.

В Армії оборони Ізраїлю також оприлюднили відео та фото цієї антитерористичної операції: