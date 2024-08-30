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В Ізраїлі заявили про ліквідацію командира "Ісламського джихаду" (відео)

П'ятниця 30 серпня 2024 02:28
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В Ізраїлі заявили про ліквідацію командира "Ісламського джихаду" (відео) Фото: ізраїльські військові (idfanc.activetrail.biz)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльські сили ліквідували кількох бойовиків у ході антитерористичної операції на Західному березі річки Йордан коло мечеті в місті Тулкарм. Серед вбитих був командир організації "Ісламський джихад" Муххамад Джаббер, відомий як Абу Шуджаа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У заяві ізраїльської сторони вказується, що за першу добу спільної антитерористичної операції ЦАХАЛ, ISA та прикордонної поліції у Дженіні та Тулкармі "ліквідовано 12 терористів, затримано понад 10 підозрюваних, які перебували в розшуку, демонтовано десятки вибухових пристроїв та конфісковано зброю".

Зокрема, у Тулкармі п'ять ісламістів "ховалися в мечеті" й були ліквідовані.

"Серед ліквідованих терористів був Мухамад Джаббер, "Абу Шуджаа", глава терористичної мережі в Нур Шамсі, який брав участь у численних терактах", - розповіли у ЦАХАЛ.

Також зазначається, що ізраїльські силовики демонтували десятки вибухових пристроїв, затримали підозрюваних у тероризмі та вилучили зброю, зокрема кулемети М-16, боєприпаси та додаткову військову техніку.

Під час проведення антитерористичних заходів один військовий ЦАХАЛ отримав поранення середньої тяжкості, та був евакуйований та госпіталізований.

В Армії оборони Ізраїлю також оприлюднили відео та фото цієї антитерористичної операції:

Операція Ізраїлю на Західному березі річки Йордан (фото: idfanc.activetrail.biz)

Ліквідація членів "Ісламського джихаду"

Нагадаємо, Ізраїль методично знищує верхівку радикального угруповання "Ісламський джихад", яке визнане терористичною організацією.

Так, минулого року у травні ізраїльські військові знищили одного з ледарів "ІД" Аєда Альхусені, а також керівника ракетних військ цього угруповання Алі Галі та його заступника.

А у жовтні 2023-го ЗМІ писали про знищення на півночі Сектора Газа високопоставленого лідера угруповання "Палестинський ісламський джихад" Муси Насіра.

Також нагадаємо, у 2021 році Армія оборони Ізраїлю і загальна служба безпеки ліквідувала командира Північного округу "Бригад Аль-Кудса", що є військовим крилом "Ісламського джихаду". Він відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

Раніше повідомлялося, що в середині травні 2023-го прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про завершення спецоперації проти "Ісламського джихаду".

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