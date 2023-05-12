Ізраїль ліквідував ще одного лідера "Ісламського джихаду"
Сьогодні, 12 травня, вдень ізраїльські військові знищили чергового лідера терористичного угрупування "Ісламський джихад" Аєда Альхусені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
За інформацією військових, Аєд Альхусені був командувачем військових операцій "Ісламського джихаду" в секторі Газа. Він замінив Халіля Бахатіні, який був командувачем операції організації в секторі Газа. Бахатіні ліквідували в перший день операції "Щит та стріла".
Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі розповів, що Альхусені "був найвищою фігурою "Ісламського джихаду" в секторі Газа".
"Альхусені є ключовою фігурою в організації, яка брала участь у всіх рішеннях, що стосуються ракетних обстрілів та обстрілів, здійснених організацією у бік держави Ізраїль", - додають у ЦАХАЛ.
Варто зауважити, що це вже шостий лідер "Ісламського джихаду", якого за чотири дні операції знищили ізраїльські військові.
Нагадаємо, 9 травня в Ізраїлі розпочалася операція "Щит і стріла", яка спрямована проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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