ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Новина українською →
Израиль, Понедельник 17 мая 2021 13:48
Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада" Фото: ликвидирован боевик, который отвечал за обстрелы Израиля противотанковыми ракетами (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности (ШАБАК) успешно провели совместную операцию по ликвидации командира северного округа "Бригад Аль-Кудса", что является военным крылом "Исламского джихада", Хусам Абу Арбид. Он отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Абу Арбид занимал пост командира "Бригад Аль-Кудса" более 15 лет.

"По данным палестинских источников, израильские ВВС атаковали три автомобиля на перекрестке Абу-Хасира в городе Газа. В результате этой атаки был убит Хусам Абу Арбид и еще двое боевиков", - сообщает издание.

Первая попытка ликвидации Абу Арбида была предпринята Израилем в мае 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет.

Также американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат вести переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, "стороны в равной степени заслуживают жить в безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сектор Газа Израиль Палестина
NEWS
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров