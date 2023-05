Ізраїль заявив, що ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вранці 11 травня внаслідок авіаудару на півдні Гази в місті Хан-Юніс було вбито Алі Галі. Він був командувачем ракетними військами "Ісламського джихаду".

Фото: Ізраїль ліквідував командувача ракетними військами "Ісламського джихаду" (timesofisrael.com)

"Галі відповідав за керівництво та проведення ракетного обстрілу ізраїльської території, включаючи нещодавні обстріли під час операції "Щит і стріла". Галі вважався центральною фігурою в організації і займався її управлінням", - зазначають в Ізраїлі.

За інформацією ізраїльської армії, Галі переховувався в притулку під час удару разом з двома іншими бойовиками. За попередніми даними, вони також загинули. "Ісламський джихад" підтвердив загибель свого командира.

Footage from the targeted Hamas Tower in northern Khan Younis. IDF announced they are targeting PIJ Saraya Al-Quds positions just after the initial reports of this strike which appears to have been conducted with GBU-39 SDB. Bodies have been transferred to Nasser Hospital. pic.twitter.com/6tmJ7PlVZK