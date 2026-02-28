ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Израиле заговорили о возможной ликвидации лидера Ирана

Израиль, Иран, Суббота 28 февраля 2026 17:01
UA EN RU
В Израиле заговорили о возможной ликвидации лидера Ирана Фото: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возможно, погиб от ударов авиации США и Израиля 28 февраля. Он отрезан от связи, его судьба неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post, Reuters и NBC News.

Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

Израильские чиновники сказали журналистам, что Хаменеи буквально "был отрезан от связи". Нет никакой уверенности относительно его судьбы. В Иране же, пишет издание, чиновники заявили, что опубликуют запись с обращением аятоллы.

"По предварительной оценке израильских чиновников, Хаменеи пострадал в результате удара. Официального подтверждения от израильских, американских или иранских источников не поступало", - сказано в материале.

Известно, что силы безопасности Ирана заблокировали дороги в том районе Тегерана, где расположены резиденции Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана (он стал еще одной целью ударов) и здание парламента.

Один из иранских чиновников заверил Reuters, что Хаменеи уже не в Тегеране, его перевезли в "безопасное место". В то же время издание пишет, что по данным источников из Израиля, в результате ударов погибли министробороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур.

Иран опровергает, что Хаменеи мертв. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал NBC News, что аятолла жив.

"Насколько мне известно", - добавил Арагчи.

При этом он признал, что двое командиров погибли, но утверждает, что абсолютно все высокопоставленные чиновники иранского режима выжили.

Операция в Иране: коротко о главном

Напомним, что утром 28 февраля в Иране прогремели многочисленные взрывы. Позже стало известно, что это масштабная совместная операция, в которой участвуют США. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

Отметим, уже точно известно, что среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.

Во время ударов были поражены десятки объектов, в том числе резиденции Хаменеи и Пезешкиана, парламент, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше