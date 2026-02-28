В Израиле заговорили о возможной ликвидации лидера Ирана

Израильские чиновники сказали журналистам, что Хаменеи буквально " был отрезан от связи". Нет никакой уверенности относительно его судьбы. В Иране же, пишет издание, чиновники заявили, что опубликуют запись с обращением аятоллы.

" По предварительной оценке израильских чиновников, Хаменеи пострадал в результате удара. Официального подтверждения от израильских, американских или иранских источников не поступало", - сказано в материале .

Известно, что силы безопасности Ирана заблокировали дороги в том районе Тегерана, где расположены резиденции Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана (он стал еще одной целью ударов) и здание парламента.

Один из иранских чиновников заверил Reuters, что Хаменеи уже не в Тегеране, его перевезли в "безопасное место". В то же время издание пишет, что по данным источников из Израиля, в результате ударов погибли министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур.

Иран опровергает, что Хаменеи мертв. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал NBC News, что аятолла жив.

"Насколько мне известно", - добавил Арагчи.