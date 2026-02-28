В Израиле заговорили о возможной ликвидации лидера Ирана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возможно, погиб от ударов авиации США и Израиля 28 февраля. Он отрезан от связи, его судьба неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post, Reuters и NBC News.
Израильские чиновники сказали журналистам, что Хаменеи буквально "был отрезан от связи". Нет никакой уверенности относительно его судьбы. В Иране же, пишет издание, чиновники заявили, что опубликуют запись с обращением аятоллы.
"По предварительной оценке израильских чиновников, Хаменеи пострадал в результате удара. Официального подтверждения от израильских, американских или иранских источников не поступало", - сказано в материале.
Известно, что силы безопасности Ирана заблокировали дороги в том районе Тегерана, где расположены резиденции Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана (он стал еще одной целью ударов) и здание парламента.
Один из иранских чиновников заверил Reuters, что Хаменеи уже не в Тегеране, его перевезли в "безопасное место". В то же время издание пишет, что по данным источников из Израиля, в результате ударов погибли министробороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур.
Иран опровергает, что Хаменеи мертв. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал NBC News, что аятолла жив.
"Насколько мне известно", - добавил Арагчи.
При этом он признал, что двое командиров погибли, но утверждает, что абсолютно все высокопоставленные чиновники иранского режима выжили.
Операция в Иране: коротко о главном
Напомним, что утром 28 февраля в Иране прогремели многочисленные взрывы. Позже стало известно, что это масштабная совместная операция, в которой участвуют США. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.
Отметим, уже точно известно, что среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.
Во время ударов были поражены десятки объектов, в том числе резиденции Хаменеи и Пезешкиана, парламент, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.
В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран.